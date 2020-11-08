خبير امني يحذر من مناطق داخل العاصمة قد تكون منطلق للهجمات الارهابية

2020/11/08 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حذر الخبير الامني علي الوائلي من انطلاق العمليات الارهابية والقصف بالصواريخ والقذائف من بعض المناطق داخل العاصمة بغداد، لافتا الى ان بعض المناطق مازالت فارغة ومهملة منذ سنوات وغير خاضعة للمراقبة المستمرة.

وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “العناصر الارهابية غالبا ماتطلق صواريخها وقذائفها من مناطق نائية او بعيدة ان انظار القوات الامنية، وتستغل المناطق الفارغة في العاصمة لتنفيذ جرائمها”.

واضاف ان “الحذر كل الحذر يجب ان يؤخذ في المناطق التي اهملتها الجهات المسؤولة كمناطق ابو دشير الثانية القريبة من مركز العاصمة وكذلك الصابيات والسلاميات ومناطق خلف الدورة والشعلة والغزالية، اضافة الى معسكر الرشيد”.

وبين ان “المناطق المذكورة بالامكان ابعادها عن دائرة الخطر وضمان عدم استخدامها لتنفيذ العمليات الارهابية عن طريق قيام امانة بغداد والجهات المسؤولة الاخرى بواجبها وخدمتها وجعلها مناطق سكنية من اجل السيطرة عليها وضمان عدم وقوع الجريمة”.



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