الحشد والقوات الأمنية يطلقان عملية واسعة لتطهير جبال مكحول

2020/11/08 | 08:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : صلاح الدين} انطلقت صباح اليوم الأحد، عملية أمنية مشتركة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي لتفتيش وتطهير جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين.

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