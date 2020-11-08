2020/11/08 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد موقع "غول" الرياضي أداء مهاجم برشلونة، النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد إضاعة الأخير للعديد من الفرص في المباراة التي جمعت العملاق الكتالوني مع ضيفه ريال بيتس في إطار بطولة الدوري الإسباني.

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