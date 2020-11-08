2020/11/08 | 08:53 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، التهاني للرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، بعد اعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية.وقال بارزاني في تغريدة له على “تويتر” تابعتها 7 سكاي “إنني أتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق والقوي بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة”.واضاف أن “شراكتنا ضرورية للاستقرار والازدهار الإقليمي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس اقليم كردستان نيجرفان برزاني يقدم التهاني لبايدن 7 SKY TV.

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