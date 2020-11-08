أمطار في بغداد و 5 محافظات اليوم.. ودرجات الحرارة تهوي نهاية الأسبوع

2020/11/08 | 09:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الاحد، إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع الحالي.



وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (8 تشرين الثاني 2020)، إن "حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي، وسيتمثل عدم الاستقرار بتشكل سحب رعدية بين فترة وأخرى تشمل جميع المناطق، وغزارة الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للغبار ايضا واردة بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية".

وأضاف، "تشير خرائط الطقس إلى استمرار فرص الأمطار الرعدية خلال اليوم على ذات المناطق التي شهدت هطول أمطار خلال يوم أمس، وربما تشمل مناطق وسط البلاد والعاصمة بغداد والنجف وكربلاء وصلاح الدين والديوانية وبابل إضافة إلى مناطق شمال شرق البلاد المتمثلة بالسليمانية وأربيل وأجزاء من كركوك".

وتابع، "اما الرياح فستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصاً مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى لتصل سرعتها إلى 35 كلم في الساعة بينما تكون شمالية شرقية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق".

وعن درجات الحرارة قال الأسدي، "ستشهد درجات الحرارة انخفاضا في عموم مناطق البلاد نهاية الأسبوع الحالي".

الخرائط المرفقة توضح توقعات الامطار خلال 24 ساعة القادمة:

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