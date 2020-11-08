خشان: البلد يتجه نحو منزلق خطير والحكومة غير قادرة على انتشاله

2020/11/08 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

بين النائب المستقل باسم خشان، ان العراق يتجه نحو منزلق خطير بسبب افتقار الحكومة للرؤية الاقتصادية، لافتا الى ان الكاظمي غير قادر على انتشال البلد من ازمته الراهنة.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي لايمتلك أي فكرة اقتصادية وعاجز عن إيجاد مخرج للازمة الراهنة، والشعب لايمكنه الانتظار اكثر من شخص لايمتلك خبرة بالسياسة والاقتصاد ويعاني عجزا في اللفظ”.

وأضاف ان “الكاظمي ذهب باتجاه معين في اختيار مستشاريه، واستقطب أسماء مغمورة لاتمتلك التخصص المطلوب في مجال الاقتصاد”.

وبين ان “ العراق يتجه نحو الأسفل والحكومة الحالية غير قادرة على اعادته الى وضعه الطبيعي بسبب القيادة التي تسيطر عليه والتي تعاني في جميع المجالات ولاتعتمد على شخصيات كفوءة”.



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