ضد الخلط والتلاعبات العنصرية، ندافع عن الحريات - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

2020/11/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا فرنسا - بيان مشترك لأكثر من 30 نقابة وجمعية وقوى سياسيةنُشرت في Regards و Mediapart.منبر موحدونشرتها أيضا جريدة الانتي كابيتالست في «منبر حر»2 نوفمبر 2020في أعقاب الاغتيالات التي وقعت في كونفلان ونيس، اتخذت أكثر من 30 نقابة وجمعية وقوى سياسية موقفًا حتى لا "تستخدم هذه الهجمات في الوصم".ندين اغتيالات صموئيل باتي ونيس التي تذكرنا بالخطر الذي يمثله الإرهاب الإسلامو ......





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