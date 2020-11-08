بمناسبة اليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني / نوفمبر ..(( نريد إقامة عراق يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس آمنين من الأذى )) - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/11/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تم اعتماد اليوم العالمي للطفل في عام 1954 حيث يحتفل به في العشرين من تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي , والتوعية بين الأطفال في جميع انحاء العالم , وتحسين رفاه الأطفال .



فالعشرين من نوفمبر هو يوم هام لأنه يوافق تاريخ ذات اليوم من عام 1959 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( اعلان حقوق الطفل ) , وهو ايضا تاريخ عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( ات ......





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