التخطيط: التعداد العام للسكان سينفذ إلكترونياً

2020/11/08 | 09:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت الادارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن في وزارة التخطيط، الأحد، ان التعداد سينفذ الكترونيا وبشكل مباشر من الأسر باستخدام الاجهزة اللوحية الى مركز البيانات الرئيس في وزارة التخطيط.

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