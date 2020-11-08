بومبيو مخاطباً خامنئي: أميركا ستبقى أعظم دولة في تاريخ البشرية

2020/11/08 | 09:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خاطب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الاميركية.

وقال بومبيو بحسب تصريحات نقلتها “سي ان ان”، إن “أميركا ستبقى أعظم دولة في تاريخ البشرية”.

واضاف “نحن متحمسون لليوم الذي يحقق فيه الشعب الإيراني حلمه وأنت تعلم ما هو هذا الحلم”.

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