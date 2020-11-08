انطلاق عملية امنية واسعة لتطهير جبال مكحول

2020/11/08 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب منتخب الشباب يستدعي 23 لاعباً لخوض وديتي قطر

وجهَ مدرب منتخبنا الوطني للشباب، قحطان جثير، الدعوة لثلاثة وعشرين لاعباً لقائمة المنتخب التي ستواجه منتخب شباب قطر ودياً في الثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري بالدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام مطلع العام المقبل في أوزبكستان.





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