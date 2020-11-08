وفد منتخب شباب العراق يغادر الى الدوحة لمواجهة نظيره القطري في وديتين

2020/11/08 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

غادر فجر اليوم الاحد (8 تشرين الثاني 2020)، وفد منتخب شباب العراق بكرة القدم الى العاصمة القطرية الدوحة، لاجراء مباراتين وديتين مع نظيره القطري، إستعدادا لنهائيات آسيا.

وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن:" وفد منتخب شباب العراق توجه فجر اليوم الاحد إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب القطري في الثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري".

وكان مدرب منتخب شباب العراق باللعبة قحطان جثير قد وجه الدعوة لثلاثة وعشرين لاعبا لقائمة المنتخب التي ستواجه منتخب شباب قطر ودياً في الثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري بالدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام مطلع العام المقبل في أوزبكستان.





وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن:" قائمة منتخب الشباب ضمت 23 لاعباً، وهم كل من أحمد شاكر ومحمد حسن ونديم نادر لحراسة المرمى، وأحمد حسن مكنزي وزيد تحسين وعبد الله محمد وليث نجم وحسين جاسم وعبدالله خلف وكرار سعد وكاردو كاميران ومتين ديار لخط الدفاع.



كما ضمت القائمة اللاعبين عبد الرزاق قاسم وعباس علي وعلي شوقي وزين العابدين قحطان جثير وكرار محمد المختار وأمير أحمد ونهاد محمد لخط الوسط، وسالم أحمد وحسين عبدالله ورضا فاضل وحسين زياد لخط الهجوم".

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