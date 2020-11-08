رئيس الوزراء يهنئ جو بايدن

2020/11/08 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس الولايات المتحدة الاميركية جو بايدن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأميركية.



وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "أتقدم بالتهاني الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس".

واضاف، "أتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والامن، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

وبعد اعلان كبرى وسائل الاعلام الامريكي، فوزه بالرئاسة، قام جو بايدن، مساء السبت، بتغيير تعريفه على حسابه في تويتر إلى الرئيس المنتخب.

وبحسب "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس، فإن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، يعني أنه أصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وذلك بعد تأكد فوزره بولاية بنسلفانيا (20 صوتا) وبذلك يصبح لبايدن 274 صوتا في المجمع الانتخابي.

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