مادورو مهنئا بايدن وهاريس: فنزويلا مستعدة للحوار مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها

2020/11/08 | 09:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته

كامالا هاريس بفوزهما في الانتخابات

الأمريكية، معربا عن استعداده للحوار

والتعاون مع الولايات المتحدة.

وكتب مادورو على "تويتر": "أ

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