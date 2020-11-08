2020/11/08 | 09:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت تكساس أول ولاية أمريكية تتجاوز

المليون إصابة بفيروس كورونا، حيث

تكافح البلاد موجة ثالثة من الإصابات

وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة 3 مرات في أقل

من أسبوع.

وأبلغت ولاية تكساس التي تمثل أكثر من 10

%

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكساس أول ولاية أمريكية تتجاوز إصابات كورونا فيها المليون حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكساس أول ولاية أمريكية تتجاوز إصابات كورونا فيها المليون حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).