بايدن: حققنا نصرا ساحقا وسأعيد للولايات المتحدة هيبتها

2020/11/08 | 09:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إنه حقق نصرا ساحقا، وسيعمل من أجل أن

يعيد للولايات المتحدة الأميركية

هيبتها.

وقال: "لقد حققنا نصرا ساحقا وأن الرقم 74

مليون، هو رقم غير مسبوق ولم يحصل عليه

أي مرش

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