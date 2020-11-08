الكاظمي يهنئ بايدن: نتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا

2020/11/08 | 09:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليم الأحد، على أهمية تقوية الروابط الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار والازدهار.وكتب الكاظمي، في تغريدة على “تويتر” هنأ من خلالها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قائلا “أتقدم بالتهاني الى رئيس الولايات المتحدة الاميركية المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس”.واضاف، “أتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين …

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