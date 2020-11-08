بعد فوزه على منافسه.. بايدن يوجه دعوة لأنصار ترامب

2020/11/08 | 09:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليألقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أخيرا، “خطاب النصر”، من مقر حملته في دالاوير، بعد التأكد من فوزه في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وهو ما طال انتظاره وسط أجواء غاية في السخونة.ووجه بايدن دعوة لأنصار غريمه الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترامب، قائلا إنه يتفهم خيبة أملهم، لكنه دعاهم لوضع …

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