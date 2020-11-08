إنطلاق عملية عسكرية في سلسلة جبال حمرين

2020/11/08 | 09:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية عسكرية مشتركة لتفتيش وتطهير سلسلة جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين وملاحقة عناصر تنظيم داعش.وبحسب بيان للحشد الشعبي وصل “النور نيوز” نسخة منه “تشارك بالعملية قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقطعات الملحقة بها متمثلة بالالوية ( 6 _ 31_ 35_ 51 ) ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، …

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