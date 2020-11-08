2020/11/08 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الديوانية / نينا/ قرر نادي الديوانية اعفاء الكابتن سعد حافظ من مهمة تدريب فريق النادي الكروي .وقال مصدر في الهيئة الادارية للنادي " ان النادي بصدد التعاقد مع احد اربعة مدربين ، هم الاسباني لويس ميغيل والسوري حسام السيد والكابتن حكيم شاكر او الكابتن قصي منير ".يذكر ان فريق الديوانية خسر مع الكرخ بنتيجة هدفين نظيفين في مباراته الاخيرة ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربعة مدربين احدهم اسباني على طاولة ادارة نادي الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربعة مدربين احدهم اسباني على طاولة ادارة نادي الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).