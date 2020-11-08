احمد حمة رشيد : لا اجماع نيابيا على قانون الاقتراض .. ويمكن تمريره بمبلغ 12 الى 15 تريليون دينار

2020/11/08 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد انه :" لايوجد اجماع نيابي لحد الان حول قانون الاقتراض ، ولكن اكثرية النواب يريدون تخفيض مبلغ الاقتراض ".وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحكومة ، عبر وزارة المالية ، خفضت مبلغ الاقتراض من 41 الى 31 تريليون دينار ". واضاف رشيد :" ان هذا المبلغ مبالغ به ، ويمكن ان نوافق على 12 الى 15 تريليون ، و لا اعتقد ان الموافقة تتم على تمرير القانون باكثر من ذلك ".وكان مجلس النواب انهى امس القراة الثانية لقانون الاقتراض المقدم من الحكومة على امل التصويت عليه الاسبوع الحالي بعد الاتفاق على خفض مبلغ الاقتراض من اجل اطلاق رواتب الموظفين ، التي يعد تأخيرها حالة غير ايجابية لم تمر بالعراق خلال تاريخه الطويل./انتهى3

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