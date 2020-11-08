هل حققت مدينة بيرغامو الإيطالية مناعة القطيع ضد كورونا؟

2020/11/08 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت مدينة بيرغامو شمال إيطاليا رمزًا تقشعر له الأبدان لما يمكن أن يحدثه فيروس كورونا المستجد من هلع ورعب، ولكن مع بدء الموجة الثانية من الوباء فإن تلك المدينة لديها معدلات إصابة أقل مقارنة بأجزاء أخرى من البلاد.

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