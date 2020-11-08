آخر تطورات الحالة المطرية في عموم البلاد (خريطة)

2020/11/08 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال اليوم الأحد وحتى نهاية الاسبوع الحالي، مشيرا إلى ان السحب الرعدية ستشمل جميع المحافظات وهناك غزارة في الأمطار ببعض المناطق.

وذكر الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" مساء أمس السبت، 7 تشرين الثاني 2020، ان "فرص الأمطار الرعدية تستمر على بعض المناطق وربما تشمل مناطق وسط البلاد في العاصمة بغداد والنجف وكربلاء وصلاح الدين والديوانية وبابل إضافة إلى مناطق شمال شرق البلاد السليمانية وأربيل وأجزاء من كركوك".

واوضح ان "هناك اختلاف في توقعات خرائط الطقس وربما فرص الأمطار لن تشمل جميع المناطق المذكورة وهذه طبيعة حالات عدم الاستقرار الجوي والحالة الممطرة مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع الحالي وتزداد قوة الإثنين والثلاثاء".

وأضاف أن "الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى تصل سرعتها إلى 35 كلم في الساعة بينما تكون شمالية شرقية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق".

وأشار إلى ان هناك انخفاض بدرجات الحرارة في عموم المناطق نهاية الأسبوع الحالي".





الخرائط المرفقة توضح توقعات الامطار خلال 24 ساعة القادمة من عدة نماذج.

ر.إ

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