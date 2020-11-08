‌” دايو” الكورية تطلب إعادة التفاوض مع وزارة النقل بشأن ميناء الفاو

2020/11/08 | 09:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت وزارة النقل بأن شركة “دايو” الكورية طلبت إعادة المفاوضات مع الوزارة لعقد اتفاق جديد بشأن كلفة مشروع ميناء الفاو ومدة إنشائه بعد إلغاء العمل في الأيام الماضية .وقال مدير إعلام وزارة النقل فالح هادي، إن “شركة (دايو) الكورية طلبت إعادة المفاوضات مع الوزارة لعقد اتفاق جديد حيث كان هناك اتفاق مبدئي مع …

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