محافظات جديدة تنضم إلى رقعة الامطار وموعدها مع زخات رعدية اليوم

2020/11/08 | 09:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنتظر مناطق واسعة من البلاد زخات امطار رعدية ضمن عدم الاستقرار الجوي الذي تشهده البلاد ويستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري.

المتنبئ الجوي حسين الأسدي قال في تدوينة رصدتها “يس عراق” إن “حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي، وسيتمثل عدم الاستقرار بتشكل سحب رعدية بين فترة وأخرى تشمل جميع المناطق، وغزارة الأمطار ونشاط الرياح المثيرة للغبار ايضا واردة بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية”.

وأضاف، “تشير خرائط الطقس إلى استمرار فرص الأمطار الرعدية خلال اليوم على ذات المناطق التي شهدت هطول أمطار خلال يوم أمس، وربما تشمل مناطق وسط البلاد والعاصمة بغداد والنجف وكربلاء وصلاح الدين والديوانية وبابل إضافة إلى مناطق شمال شرق البلاد المتمثلة بالسليمانية وأربيل وأجزاء من كركوك”.

وتابع، “اما الرياح فستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصاً مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى لتصل سرعتها إلى 35 كلم في الساعة بينما تكون شمالية شرقية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق”.

وعن درجات الحرارة قال الأسدي، “ستشهد درجات الحرارة انخفاضا في عموم مناطق البلاد نهاية الأسبوع الحالي”.

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