بيان من مصرف الرافدين إلى المتقاعدين: إعفاء من شرط تقديم سند عقار

2020/11/08 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، منح المقترضين المحالين على التقاعد كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية واستثنائهم من شرط تقديم سند عقار.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2020)، إن "المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييداً للمصرف بالابقاء على كفالته للمتقاعد".

وأضاف، أن "التعليمات الجديدة تقتضي أن يقدم المحال إلى التقاعد تعهداً بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الأقساط من مكافأة نهاية الخدمة".

وأشار إلى أنه "في حال أصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الأسباب يقدم المقترض كفيل بديل شرط أن يكون موظفاً موطناً راتبه لدى المصرف حصراً".

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