بايدن يخطط لسلسلة فورية من الأوامر التنفيذية.. تعرف عليها

2020/11/08 | 09:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم التوقيع بسرعة، على سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد أداء اليمين الدستورية في 20 يناير كانون الثاني المقبل، مغايرة تماما لقرارات اتخذها منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

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