2020/11/08 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداددعا عدد من الاقتصاديين، إلى اقالة وزير المالية علي علاوي، لعجزه في إيجاد حلول لمواجهة الازمة المالية التي ضربت البلاد منذ بداية العام الحالي نتيجة تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال الاقتصادي، رأفا البلداوي، في صفحته على الفيسبوك، "أزمة العراق اليوم، هي ازمة مالية عامة بالدرجة الأساس، وأول حلولها يتمثل بإقالة وزير المالية، الذي اتضَحَ أنّه لا يفقه في الماليّة العامة شيْء، ولا يعرفُ الأولَويات، ولا يمتلك أيّ رؤية للحل".





وأضاف منذُ استيزاره حتى اليوم، لم نسمع منه سوى المشكلات التي يعرفها جميع المختصين والمهتمين، وَخَيراً فَعَلَ مجلس النواب بِرفضه تمرير قانون الاقتراض الجديد بصورته الحالية المثيرة للشبهات.

بينما، قال الاقتصادي عقيل الانصاري، "هو أساس المشكلة (علي علاوي) لانه كان وزير مالية في الحكومة الانتقالية"، مضيفا أن "الورقة البيضاء التي قدمها هي، استعراض للمشاكل".





وأكد أن الحكومة حتى الان لم تقدم حلول للمشكلة ماعدا الاقتراض و حتى الارقام التي قدمت غير واقعية.

وبين أن المشكلة في الشخص المسؤول نفسه و الحل ان يستقيل، لان الخراب الذي عمله اكثر من الخراب الذي كان قبل استيزاره.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصاديون يدعون إلى اقالة وزير المالية علي علاوي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصاديون يدعون إلى اقالة وزير المالية علي علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).