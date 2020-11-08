الرافدين يمنح المقترضين المحالين للتقاعد كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم

اعلن مصرف الرافدين عن منح المقترضين المحالين على التقاعد كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية واستثنائهم من شرط تقديم سند عقار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييداً للمصرف بالابقاء على كفالته للمتقاعد”.واضاف ان “التعليمات الجديدة تقتضي ان يقدم المحال الى التقاعد تعهداً بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الاقساط من مكافأة نهاية الخدمة”.ولفت الى انه “في حال اصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الاسباب يقدم المقترض كفيل بديل شرط ان يكون موظفاً موطناً راتبه لدى المصرف حصراً”.
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