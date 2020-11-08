“بي إم دبليو” تختبر أول بدلة طائرة بسرعة 186 ميلا في الساعة

2020/11/08 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت عملاق صناعة السيارات في العالم شركة “BMW” عن أول نظام قيادة كهربائي لبدلة مجنحة تصل سرعتها إلى 186 ميلا في الساعة.وبحسب الموقع الرسمي للشركة، تعاونت “BMW” مع رياضي القفز المظلي النمساوي المحترف بيتر سالزمان لابتكار بدلة مجنحة مع محرك كهربائي يزيد من سرعة ووقت الطيران.وتتكون البدلة من مروحتي كربون توفران قوة تبلغ 7.5 كيلو واط، وسرعة حوالي 25000 دورة في الدقيقة، وإجمالي القدرة يبلغ 15 كيلو واط، أي 20 حصاناً تقريباً، وترتبط هاتان المروحتان ببطارية يتوفر تشغيلها لمدة خمس دقائق.وفي الرحلة الأولى، قفز المحنرف النمساوي سالزمان في الهواء على ارتفاع 10000 قدم فوق سلسلة جبال الألب.يذكر أن فكرة البدلة المجنحة الكهربائية جاءت إلى سالزمان في عام 2017، وبدأت كرسومات تخطيطية تحولت بعد ذلك إلى نماذج رقمية ثم النموذج الأول.وقال سالزمان لموقع الشركة إنه “في البداية كانت مجرد نموذج مصنوع من الورق المقوى، وقمت ببنائه حتى أتمكن من التعرف على حجم وحدة الطيران، بما في ذلك البطاريات وكل ما يتعلق بها”.وأضاف “كنا سنضع وحدة الدفع على الظهر، ولكن بعد الرسومات الأولية والمناقشات مع خبراء الديناميكا الهوائية، قررنا نقل وحدة الدفع إلى الأمام”.وتابع “ثم تعاونت مع بي إم دبليو، التي وفرت الأدوات اللازمة لتصميم البدلة ونظام القيادة”.وأوضح أنه “عملنا معاً على نظام أصغر، يبلغ عرضه حوالي 40 بوصة، ومجهز بمراوح 5 بوصات، بدت معا وكأنها غواصة صغيرة مستقبلية”.وواصل قائلا “حاليا يتم تشغيل حامل الصندوق بوساطة بطارية ليثيوم 50 فولت تزن حوالي 26 رطلا ومجهزة أيضا بوحدة تخزين الطاقة، والخلطة السرية للتصميم هي الخانق المتصل بالكم الأيسر الذي يوفر دفعة قوية للوصول إلى سرعات تصل إلى 186 ميلا في الساعة.انتهى 25

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