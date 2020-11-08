2020/11/08 | 09:39 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفة احتجاجية لتأخر صرف رواتب منتسبي مصفى ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/08 | 09:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة احتجاجية لتأخر صرف رواتب منتسبي مصفى ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة احتجاجية لتأخر صرف رواتب منتسبي مصفى ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).