توقعات مريبة لسوق الطاقة في العالم بعد فوز بايدن.. كيف ستتأثر أوبك وبالتالي العراق؟

2020/11/08 | 09:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تحدث تقرير اقتصادي، عن توقعات مخيفة لمجال الطاقة في اميركا والعالم بعد فوز جو بايدن بالرئاسة الاميركية، حيث أن بايدن المناصر للبيئة وللطاقة الخضراء سيحدث تغييرا في سياسة الطاقة الأمريكية.

إمدادات النفط الدولية

أظهر بايدن اهتمامًا بالدبلوماسية المتعددة الأطراف على غرار الإدارات الديمقراطية السابقة.



قد يعني ذلك مسارًا نهائيًا لأعضاء أوبك إيران وفنزويلا للخروج من عقوبات واشنطن وبدء الضخ مرة أخرى ، إذا تم استيفاء الشروط المناسبة.

في إيران ، يمكن أن يشمل هذا المسار نهجًا مشتركًا بين واشنطن وأوروبا ، على غرار الصفقة التي تم التوصل إليها في عهد إدارة أوباما.

في فنزويلا ، من المرجح أن يستمر بايدن في تفضيل العقوبات للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو ، لكنه قد يزيد الجهود الدبلوماسية لإنهاء المأزق من خلال التفاوض على انتخابات جديدة أو تقاسم السلطة مع المعارضة.

أدت العقوبات الأحادية التي فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على البلدين إلى سحب حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام من الأسواق الدولية ، أي ما يزيد قليلاً عن 3٪ من الإمدادات العالمية.

خط لأوبك

يفتقر بايدن إلى العلاقة الحميمة التي طورها ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



هذا البلد هو أكبر صوت في منظمة البلدان المصدرة للبترول ، مما يعني أن بايدن قد لا يشارك عن كثب في سياسة الإنتاج للمجموعة.



كما أنه من المرجح أن يعتمد على القنوات الدبلوماسية الهادئة للتأثير على أوبك أكثر من اعتماد ترامب على تويتر.

لم تُفصّل حملة بايدن بعد كيف ستتعامل مع هذه القضايا ، لكن أي تأثير قد يمارسه كرئيس سيكون على الأرجح في خدمة نفس الهدف – سعر معتدل للنفط.



يحتاج أي رئيس أمريكي إلى وقود ميسور التكلفة للمستهلكين.



وبالنسبة لبايدن ، يجب أن يكون السعر مرتفعًا بما يكفي لجعل بدائل الطاقة النظيفة للوقود الأحفوري قادرة على المنافسة لدعم خطته الطموحة للمناخ.

كان ترامب أكثر انخراطًا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من معظم أسلافه.



وقد أثر في بعض الأحيان على سياسة أوبك بتغريداته ومكالماته الهاتفية ، حيث دعا إلى سعر نفط منخفض بما يكفي للمستهلكين ولكنه مرتفع بما يكفي لعمال الحفر.

كما أضعفت عقوباته تأثير صقور أوبك فنزويلا وإيران داخل المجموعة ، وأزالت عقبتين تاريخيتين كبيرتين أمام سياسة أوبك الموالية لواشنطن.



وركزت هذه القوة مع السعودية المنتجة الرائدة ، إلى جانب روسيا ، وهي جزء من المجموعة المعروفة باسم أوبك +.

انتقال أخضر

ستنظر إدارة بايدن في إعادة الدخول في اتفاقية باريس للمناخ ، وهي اتفاقية دولية تم التفاوض عليها خلال إدارة أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري الذي انسحب ترامب من قوله إنه قد يضر بالاقتصاد الأمريكي.

تعهد بايدن أيضًا بخفض الانبعاثات الأمريكية إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 ، بما في ذلك عن طريق خفض الانبعاثات من صناعة الطاقة إلى الصفر الصافي بحلول عام 2035 – وهو هدف سيكون من الصعب تحقيقه بدون أغلبية ديمقراطية في الكونجرس.

يرى بايدن أن تغير المناخ يمثل تهديدًا وجوديًا للكوكب ، وأن الانتقال من الوقود الأحفوري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية إذا تحركت الولايات المتحدة بسرعة كافية لتصبح رائدة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

تصرفت إدارة ترامب لإضعاف أهداف الانبعاثات أو القضاء عليها ، بما في ذلك تخفيف وكالة حماية البيئة الأمريكية لمعايير انبعاثات المركبات ، وإلغاء خطة الطاقة النظيفة للرئيس السابق باراك أوباما التي تتطلب تخفيضات في صناعة الطاقة الكهربائية.



يشكل النقل والكهرباء معًا حوالي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.

في حين أن شركات النفط والغاز الأوروبية مثل BP BP.L ورويال داتش شل RDSa.L قد بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجيات للانتقال الطاقة العالمي، تخصص الولايات المتحدة مثل اكسون موبيل موبيل وشيفرون CVX.N

ظلت تركز على قطاع الطاقة التقليدية – محمية سياسيا من قبل قيادة ترامب في واشنطن.

الحفر الاتحادي

بينما سعى ترامب إلى تعظيم إنتاج النفط والغاز المحلي ، وعد بايدن بحظر إصدار تصاريح حفر جديدة على الأراضي والمياه الفيدرالية من أجل مكافحة تغير المناخ العالمي.

أنتجت الولايات المتحدة ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا من الأراضي والمياه الفيدرالية في عام 2019 ، إلى جانب 13.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي ، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية.

ويشكل هذا حوالي ربع إجمالي إنتاج النفط المحلي وأكثر من ثُمن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الغاز.



قد يعني الحظر الفيدرالي على التصاريح الجديدة أن هذه الأرقام تتجه نحو الصفر على مدار سنوات.

سيكون هناك أيضًا تأثير على الإيرادات العامة ، أنتج إنتاج النفط والغاز الفيدرالي حوالي 12 مليار دولار من الإيرادات العامة في عام 2019 ، مقسمة بين وزارة الخزانة الأمريكية والولايات والمقاطعات والقبائل وصناديق التنظيف.

نيومكسيكو ، على سبيل المثال ، تلقت 2.4 مليار دولار على شكل مدفوعات العام الماضي ، ذهب الكثير منها إلى نظام التعليم الذي يعاني من نقص التمويل تاريخياً.



وقالت ميشيل لوجان جريشام ، حاكمة الولاية الديمقراطية للولاية ، لرويترز هذا الربيع إنها ستسعى للحصول على إعفاء من حكومة بايدن للسماح باستمرار الحفر إذا تم انتخابه.

ولزمت حملة بايدن الصمت فيما يتعلق بالسماح لبرنامج إعفاءات من ذلك القبيل.

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