الصليب الأحمر: مُنَحٌ ماليةٌ ومساعداتٌ للعوائل النازحة العائدة إلى مناطقها في صلاح الدين

2020/11/08 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صلاح الدين -واع - فليح العبيدي

أكد الصليب الأحمر في العراق ،اليوم الأحد، استمراره بدعم النازحين العائدين إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب في محافظة صلاح الدين ،تتضمن تقديم مساعدات مالية تصل إلى 10 ملايين دينار للدور المهدمة للمساعدة في اعادة البناء والاستقرار ،إلى جانب مساهمته بتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بمستلزمات الحماية الشخصية والمعدات الطبية لمكافحة فايروس كورونا.

وقالت المتحدث الرسمي للصليب الاحمر الدولي في العراق سحر توفيق سليمان لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن " فريق الصليب الأحمر قدَّم مساعدات مالية وعينية للعوائل النازحة العائدة إلى مناطق سكنها في قضاء بلد بعد أن تم تحريرها وطرد عصابات داعش الإرهابية "،مشيرة إلى ، أن " الدعم المقدَّم من الصليب الأحمر يأتي لتطبيق برنامج العودة المستدامة لتمكين هذه العوائل من إعاده بناء حياتهم من جديد وإعادة بناء بيوتهم المهدمة".

وأضافت ،أن " الصليب الأحمر كان ولايزال من ضمن المنظمات الفعالة منذ بداية جائحة كورونا في العراق إذ تم دعم أكثر من 24 مستشفى في مختلف المحافظات بمستلزمات الحماية الشخصية والمعدات الطبية"،موضحةً، أن " الدعم المقدّم في محافظة صلاح الدين شمل المراكز الصحية الأولية وإعادة بناء الدور المهدمة منها بالإضافة إلى إعادة التأهيل البدني للأشخاص المصابين ومن ذوي الإعاقة إذ يمتلك الصليب الأحمر مركز إعادة التأهيل البدني الذي يقدم خدماته العلاجية مجاناً لذوي الإعاقة".

وتابعت سلمان ،أن " الصليب الأحمر نفذّ برامج تعقيم المياة في المناطق السكنية التي ليس فيها محطات تعقيم فضلاً عن إغاثة العائدين والنازحين مع تنفيذ برامج بناء الدور السكنية في مناطق عزيز بلد مع برامج توعية لتجنب المخلفات الحربية".

من جانبة أكد احمد زيدان مسؤول برنامج العودة المستدامة في محافظة صلاح الدين ، أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة صلاح الدين عملت على دعم العودة المستدامة التي استهدفت العوائل العائدة إلى منطقة عزيز بلد بعد ماكانت نازحة في مخيمات النزوح "،مبيناً أن "هذا البرنامج يحتوي على أكثر من مشروع مساعدة إذ تم توزيع حصص سلَّات غذائية مع مواد منظفات للعوائل العائدة وهم اكثر 737 عائلة، بعدها بدأ برنامج آخر لـ 500 مستفيد تم إقبالهم على المنح المالية غير المشروطة والتي تتراوح مبالغها ما بين أربعمئة وثمانين ألف دينار إلى مليون وأربعمئة وأربعين ألفاً، هذه المبالغ سيتم تسليمها خلال الأسبوع المقبل لغرض تمشية الأمور الأساسية في هذه الفترة ".

وأوضح ،أن "برنامج ترميم المنازل المهدمة مشروع مازلنا نعمل عليه إذ توجد في منطقة عزيز بلد منازل مهدمة بالكامل وأخرى جزئية التهديم وتم تقييم المنازل وتقديم منح مالية لـ287 منزلًا إذ تم تسليمهم منحاً ترواحت بين مليون و 250 ألف دينار الى 10 ملايين دينار، حسب احتياج المنزل".

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