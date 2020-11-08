بعد هجوم عشائري على مركز شرطة.. محافظ واسط يحرك دعوى قضائية للقبض على “المعتدين”

2020/11/08 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

أعلن محافظ واسط، محمد المياحي، اليوم الأحد (08 تشرين الثاني 2020)، تحريك دعوة قضائية بحق أشخاص اعتدوا على مركز شرطة النعمانية في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظ واسط وتلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة الامنية العليا برئاسة محافظ واسط، محمد جميل المياحي، عقدت اجتماعها الدوري لتدارس مستجدات الأوضاع الأمنية الأخيرة في المحافظة لا سيما المشاكل العشائرية".





وأوضح المياحي، أنه "صدر عن الاجتماع مجموعة من المقررات المهمة، تؤكد أهمية الاستقرار الأمني والمجتمعي في واسط، منها ضرورة التزام جميع العشائر الأصيلة بالاستقرار الأمني والاجتماعي ورفض أية ممارسات خاطئة تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية"، داعياً إلى "تكثيف الجهد الأمني والاستخباري لمنع حمل السلاح خارج نطاق الدولة والتعامل مع ذلك وفق القانون".





وأكد، أن "دعاوى قضائية، سيتم تحريكها ضد المعتدين على مركز شرطة النعمانية، وممن استخدموا الأسلحة المتوسطة والخفيفة في مدينة الكوت وقضاء الحي، وان تتولى الأجهزة الاستخبارية تزويد مكافحة اجرام واسط بالأسماء المطلوبة خلال مدة زمنية محددة".





ودعا الاجتماع إلى "تكثيف المؤتمرات العشائرية في جميع مناطق المحافظة من اجل الاستقرار ورفض اي تصرفات تنافي الاعراف الاجتماعية وتخالف القانون، موجها بمنع دخول حاملي الاسلحة الى ساحة التظاهر في الكوت والتأكيد على حماية المتظاهرين السلميين اثناء مسيراتهم".

ومن جهة أخرى، أكد الاجتماع "إعادة النظر بفتح المنفذ التجاري في منفذ زرباطية وإلى اشعار آخر لعدم استقرار الاوضاع الامنية وتمرد بعض السائقين وخلقهم للمشاكل واعتدائهم على موظفي الساحة الحدودية ولحين ايجاد حلول جذرية لذلك".

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