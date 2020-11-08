2020/11/08 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تلقى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تحذيراً من أطباء النادي بخصوص النجم النرويجي مارتن أوديجارد.

وتعافى أوديجارد وأصبح جاهزاً للمشاركة مع النادي الملكي في مباراته المقبلة بالدوري الإسباني ضد فريق فالنسيا في الدوري الإسباني، في ملعب المستايا، مساء اليوم الأحد.

وذكرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من مدريد، أن "أطباء النادي الملكي حذروا زيدان من الحمل الزائد لأوديجارد في الوقت القادم".

وحدد أطباء الريال لزيدان الحد الأقصى من الدقائق التي يمكن أن يحصل عليها أوديجارد في الفترة المقبلة خشية تعرضه لانتكاسة تعيده من جديد للبقاء بعيداً عن الفريق بداعي الإصابة.

ويريد الجهاز الطبي في الريال، أن يشارك أوديجارد لمدة تتراوح بين 40 و60 دقيقة كحد أقصى ضد فالنسيا، وربما يتجه زيدان للدفع به كبديل مع عدم إهمال خيار دخوله التشكيل الأساسي وإخراجه في الفترة الثانية.

ويحتل النادي الملكي المركز الثالث في جدول الترتيب في الوقت الحالي، ويسعى زيدان ورجاله للعودة من المستايا بالنقاط الثلاث للانقضاض على صدارة الجدول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطباء ريال مدريد يحذرون من زيادة الحمل على أحد لاعبي الفريق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطباء ريال مدريد يحذرون من زيادة الحمل على أحد لاعبي الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).