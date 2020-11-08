2020/11/08 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت قيادة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، انطلاق عملية امنية واسعة في جبال مكحول في محافظة صلاح الدين.وذكرت هيأة الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحشد الشعبي والقوات الأمنية اطلقا عملية واسعة لتطهير جبال مكحول شمال صلاح الدين".

واشار البيان الى ان "العملية جاءت بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين للحشد، والقطعات الملحقة بها متمثلة بالالوية ( 6 _ 31_ 35_ 51 ) ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، وقطعات من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والرد السريع، وبغطاء جوي من طيران الجيش ".واوضح البيان ان "الهدف من العمليات العسكرية، تعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهاب، و القبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية لتطهير جبال مكحول من عناصر داعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية لتطهير جبال مكحول من عناصر داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).