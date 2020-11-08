انهيار النظام الصحي في إيطاليا

2020/11/08 | 09:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الموجة الثانية من فيروس

كورونا المستجد (كوفيد-19) عائدة وبقوة،

ويظهر ذلك في انهيار نظام الرعاية

الصحية في إيطاليا، حيث تظهر صور المرضى

في ممرات المستشفى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،

ق

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