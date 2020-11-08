طقس ممطر بعموم البلاد.. ودرجات الحرارة دون 30 مئوية باغلب المحافظات

2020/11/08 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا ممطرا متفاوت الشدة ..ودرجات الحرارة دون 30 مئوية باغلب المحافظات.وذكر ت الهيئة في بيان :" ان طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاثنين غائما جزئيا الى غائم ، مع تساقط امطارفي اماكن متفرقة تزداد شدتها في الاقسام الشرقية ،وتكون رعدية احيانا .



والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم ".وفي المنطقة الشمالية ، اوضحت الانواء :" ان الطقس سيكون غائما مع تساقط امطارخفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متعددة تكون رعدية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم ".وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا وغائما احيانا ، مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 17 مئوية والعظمى 28 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك واربيل والموصل 12 مئوية ، واعلاها في واسط 24 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 19 مئوية واعلاها في الناصرية 35 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل ..



طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة كما سجلت في اليوم السابق./انتهى3

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