الرافدين يمنح المقترضين المحالين للتقاعد كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم

2020/11/08 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصرف الرافدين عن منح المقترضين المحالين على التقاعد كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية واستثنائهم من شرط تقديم سند عقار.وذكر بيان للمصرف تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان: المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييداً للمصرف بالابقاء على كفالته للمتقاعد".واضاف ان : التعليمات الجديدة تقضي بان يقدم المحال الى التقاعد تعهداً بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الاقساط من مكافأة نهاية الخدمة.واشار الى انه : " في حال اصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الاسباب، يقدم المقترض كفيلا بديلا ، شرط ان يكون موظفاً موطناً راتبه لدى المصرف حصراً "./انتهى3

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