دون أصوات الروهينغا.. الانتخابات البرلمانية تنطلق في ميانمار

2020/11/08 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدلي الناخبون في ميانمار بأصواتهم،الأحد، في انتخابات تشريعية من شأنها أن تسمح لحزب أونغ سان سو تشي التي تواجه انتقادات دولية بسبب إدارتها لأزمة أقلية الروهينغا لكنه لا يزال يتمتع بشعبية غالبية السكان، بالاحتفاظ بالسلطة.

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