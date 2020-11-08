رئيس الجمهورية لبايدن: نتطلع الى العمل معا لتعزيز السلام

2020/11/08 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح، جو بادين بمناسبة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الامريكية.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر: اتقدم بالتهنئة الى الرئيس المنتخب جو بايدن، والذي عرفناه صديقا وشريكا موثوقا به خلال عملية بناء العراق الجديد.

واضاف رئيس الجمهورية: نتطلع الى العمل معا من اجل تحقيق اهداف ومصالح شعبينا المشتركة، وتعزيز افاق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

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