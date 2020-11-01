بعد غيابها 4 سنوات.. فوز بايدن بالرئاسة يعيد حيوانات أليفة إلى البيت الأبيض

2020/11/08 | 09:50 - المصدر: NRT عربية

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كلبا زوجة الرئيس المنتخب جو بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام أميركية، انه في حال إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، رسميا برئاسة الولايات المتحدة ، فإن الكلاب ستعود للعيش في البيت الأبيض بعد أن غابت عنه لنحو أربعة أعوام.

وأوضحت أن بايدن ووزوجته جيل لديهما كلبان هما "تشامب" و"ميجور"، ولكن الثاني سيدخل التاريخ باعتباره سيكون أن أول "كلب إنقاذ" يقطن البيت الأبيض.

وكان بايدن وزوجته قد تبينا "ميجور" في العام 2018، وذلك بعد نشرت آشلي ابنة بايدن منشورا على موقع "فيسبوك" تتحدث فيه معاناة ستة كلاب من فصيلة "الراعي الألماني" جراء تعرضهم للتسمم، ليقرر بعدها الأب بايدن تبني أحدهم بعد أن قبلت جميعة "ديلاوير" الخيرية منحه له.

وفي لقطة طريفة نشر بايدن على حسابه الرسمي تغريدة ساخرة تحت عنوان لندع الكلاب تعود إلى البيت الابيض، وقد تضمنت التغريدة فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يظهر فيه استغرابه من قبوله فكرة أن يتجول كلب في أروقة البيت الرئاسي.

والكلاب ليست الحيوانات الأليفة الوحيدة التي تعيش في البيت الأبيض، فوفقا لمتحف الحيوانات الأليفة الرئاسي، كان لدى توماس جيفرسون طائر المحاك واثنتن من أشبال الدببة، وكان لدى جون كوينسي آدامز تمساح قدمه له ماركيز دي لافاييت، والذي احتفظ به في حمام البيت الأبيض، أما أبراهام لينكولن فكان لديه عدة حيوانات أليفة، بينها عدة كلاب، وقطتان على الأقل، وأرانب بيضاء، وديك رومي يدعى جاك، وخيول وخنزير، وفقا للموقع.

وكان لدى ثيودور روزفلت أيضا مجموعة كبيرة من الحيوانات في البيت الأبيض، تضم الخيول والكلاب وحصانا وثعبانا وببغاء وعددا قليل من القطط وحيوان الغرير وأرنبا وصغار كنغر وسنجابا طائرا وخنازير غينية، بحسب المتحف.

جدير بالذكر ان الرئيس السابق باراك أوباما، كان يمتلك مع عائلته كلبان من كلاب الماء البرتغالية، هما "بو" و"صني"، وكانا من العلامات المميزة للبيت الأبيض خلال فترة رئاسته، أما ترمب فلم يعرف عن حبه لاقتناء الكلاب، ولذلك كان يرفض بشدة وجودها في المقر الرئاسي.

Let’s put dogs back in the White House.



pic.twitter.com/7pBihksfXT

— Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020

ر.إ

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