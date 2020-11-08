الأنبار تتجه لاقامة المنطقة الاقتصادية العراقية – الأردنية باشراف مصري

2020/11/08 | 10:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة استثمار الأنبار، الاحد، عن توجهها نحو إقامة المنطقة الاقتصادية العراقية – الأردنية بإشراف مصري.وقال رئيس الهيئة مهدي صالح النومان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تلك المنطقة التي تُقدّر مساحتها بـ10 الاف دونم، سيكون نصفها بالجانب الأردني، والآخر في الجانب العراقي”.وأضاف، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في زيارته للأردن قبل شهرين، أكد ضرورة إنشاء هذه المنطقة واستكمال متطلباتها».وعدّ النومان هذه المنطقة من المناطق «الواعدة»، مشيراً الى أنه «تم إعداد قانون هذه المنطقة، واختير رئيس مجلس إدارتها بعد تشكيل مجلس الإدارة».



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