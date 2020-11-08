برشلونة يعلن تفاصيل اصابة نجمه

2020/11/08 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة النجم الشاب أنسو فاتي بقطع في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، وذلك بعدما إضطر اللاعب لمغادرة مباراة فريقه أمام ريال بيتيس السبت على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة التاسعة لليجا، بين الشوطين.

وأوضح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبرسا، في تصريحات عقب اللقاء الذي استعاد فيه الفريق طعم الفوز بنتيجة كبيرة (5-2)، أنهم “استدبلوا اللاعب كإجراء وقائي للحفاظ عليه، قبل أن تكشف الأشعة التي أجراها في وقت لاحق إصابته في غضروف الركبة، وستحدد مدة العلاج خلال الأيام المقبلة”.

وظهرت بوادر الإصابة على اللاعب في اللقطة التي تسبب فيها في ركلة الجزاء لفريقه في الدقيقة 33 إثر تدخل قوي عليه من الخلف من المدافع الجزائري عيسى ماندي، ليتم استبداله بين شوطي المباراة، لحساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووضع برشلونة بفوزه امس، حداً لسلسلة نتائجه السلبية التي امتدت لأربع مباريات.



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