2020/11/08 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: عملية جبال مكحول جاءت بأمر الكاظمي وتستمر لأيام

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