2020/11/08 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة البيئة في ديالى، الأحد (8 تشرين الثاني 2020)، عن نتائج التحقيق حول نفوق أحواض الاسماك في ناحية جديدة الشط، شمال غرب بعقوبة، فيما سجل المستشفى البيطري بالمحافظة أول إصابة بالفيروس لأسماك في نهر دجلة.

وقال مدير بيئة ديالى عبد الله هادي الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء دوائر حكومية متعددة بينها الزراعة والمستشفى البيطري والأمن الوطني للاطلاع بشكل فوري عن نفوق أحواض الأسماك الموجودة في نهر دجلة قرب منطقة البو عبدي في ناحية جديدة الشط (30 كم شمال غرب بعقوبة)".

وأضاف، أن "اللجنة رصدت نفوق أكثر من خمسة الاف سمكة كفية بعمر ثلاثة أشهر بالحقل الاول المكون من خمسين قفصاً عائماً، ونفوق أكثر من ألف سمكة كفية بالحقل الثاني المكون من 30 قفصاً بعمر ثلاثة أشهر الذي يبعد مئة متر عن الحقل الأول بنفس عامود النهر".

وأشار مدير بيئة ديالى، أنه "تم ملاحظة عدم إصابة الاسماك الكبيرة المرباة بالأقفاص الملاصقة للأقفاص المصابة، كما تم قياس نسبة الاوكسجين المذاب حقليا وجلب نماذج من مياه الاقفاص لإجراء باقي الفحوصات بالمختبر وعند معاينة الاسماك المصابة لوحظ وجود تعفن بالغلاصم، مشيرا الى انه، تم التأكيد على أصحاب الاقفاص بعدم رمي الأسماك النافقة في النهر وعدم نقلها إلى أماكن أخرى وطمرها داخل حفر واستخدام مواد مطهرة لكافة الاقفاص التي ظهرت فيها الإصابة".

فيما أشار مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري إلى أن "سبب هلاك الأسماك في أحواض نهر دجلة يعود لإصابتها بمرض KHV (التهاب الغلاصم الفيروسي) وهي أول إصابة تسجل رسميا في ديالى، لافتا إلى أن المرض لا يتنقل للإنسان".

وأضاف الشمري إلى أنه، "تم توجيه المربين بعدم نقل الاصبعيات المصابة إلى أي منطقة أخرى وعلى ضرورة مراجعة مستوصف لاستلام مادة الفركون، مجانا ليتم رش وتعقيم الأقفاص والأسماك من أجل السيطرة والحد من الإصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’’التهاب الغلاصم’’ يظهر في حوضين بديالى ويتسبب بنفوق أكثر من 1500 سمكة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’’التهاب الغلاصم’’ يظهر في حوضين بديالى ويتسبب بنفوق أكثر من 1500 سمكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).