2020/11/08 | 10:17 - المصدر: عين العراق

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الأحد 8 نوفمبر 2020 | 09:59 صباحاً | عدد القراءات : 20

بيطرة بابل: اصابات الاسماك مسيطر عليها

أعلنت دائرة البيطرة في محافظة بابل أحد تشكيلات وزارة الزراعة، الاحد، أن الإصابات التي ظهرت في الأسماك بمرض الكوي هيربس الفيروسي في المحافظة مسيطر عليها والهلاكات أقل بكثير من إصابات الأعوام السابقة .

وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة في بيان، إنه" بتوجيه من وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي و بإشراف الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري تمت زيارة مشاريع تربية الأسماك في قضاء المسيب ورافق الوفد لجنة متخصصة ضمت كل من مدير عام دائرة البيطرة و مدير المستشفى البيطري في بابل أحمد فاضل فرهود وعلي طارق غفوري اختصاص أمراض الأسماك في المستشفى و مسؤول مستوصف المسيب البيطري و مسؤول الإعلام في المستشفى" .

و أضاف حمزة أن "الوفد زار الأقفاص العائمة مابين الجسر الشمالي والطاقة إذ تبدأ الإصابة سنوياً في هذه المنطقة لكثافة التربية فيها ولوقوعها في مجرى النهر حيث تتاثر بالاصابات الآتية من أعالي الفرات ".

وتابع البيان إن "مدير عام البيطرة قدم موجزاً عن طبيعة الاصابات المسجلة واجراءات دائرته واهم التوجيهات والتوصيات التي اصدرتها الدائرة للسيطرة واحتواء اصابات المرض مع التأكيد ان مرض الكوي هيربس فيروس لا ينتقل للانسان ".

وأوضح ان "وكيل الوزارة والوفد المرافق التقى بعدد من المربين وتم تقديم التوجيهات والارشادات اللازمة وسماع احتياجاتهم وارائهم ".

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