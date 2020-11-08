طقس العراق:أمطار في بغداد و 5 محافظات اليوم

2020/11/08 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، اليوم الاحد،

إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار

الجوي حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في

إيضاح، إن "حالة عدم الاستقرار الجوي

تستمر حتى نهاية الاسبو

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