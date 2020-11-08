الجدار الحدودي.. ما مصيره حال وصول بايدن للبيت الأبيض؟

2020/11/08 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من القضايا المثارة في حال تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بادين برئاسة أميركا، قضية الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك والذي أثار الكثير من الجدل عندما اعتبره الرئيس الحالي دونالد ترامب أحد أولويات إداراته عقب فوزه بانتخابات العام 2016.

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