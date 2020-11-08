2020/11/08 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معبراً عن تطلعه إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين البلدين.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: “أتقدم بالتهاني الى رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتخب جو بايدن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يهنأ الرئيس المنتخب جو بايدن: نتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين البلدين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يهنأ الرئيس المنتخب جو بايدن: نتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).